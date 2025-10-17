이 대통령, 전략경협 특사에 강훈식 임명…K-방산 ‘79조’ 세일즈

유럽 방산협력 국가에 친서 전달

방산제품 수출 예상 규모 79조원 달해

강훈식 대통령비서실장(가운데)과 위성락 국가안보실장(오른쪽), 김용범 정책실장이 13일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 대화하고 있다. 연합뉴스

강 대변인은 “이 대통령은 방산수출 대상국과 안보와 경제, 전방위적 지원 방안을 책임성있게 논의할 수 있도록 대통령실 전체를 대표하는 강 실장을 특사로 임명했다”고 말했다.