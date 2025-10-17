이 대통령, 전략경협 특사에 강훈식 임명…K-방산 ‘79조’ 세일즈
유럽 방산협력 국가에 친서 전달
방산제품 수출 예상 규모 79조원 달해
이재명 대통령은 17일 K-방산 4대 강국 달성이란 국정과제 이행을 위해 강훈식 대통령 비서실장을 전략경제협력 대통령 특사로 임명했다.
강훈식 비서실장은 다음주 유럽 내 방산협력 국가를 방문해 대통령 친서를 전달하는 것을 시작으로 내년 상반기까지 3차례에 걸쳐 대통령 특사 임무를 수행할 예정이라고 강유정 대통령실 대변인이 이날 서면 브리핑을 통해 밝혔다.
강 대변인은 “이 대통령은 방산수출 대상국과 안보와 경제, 전방위적 지원 방안을 책임성있게 논의할 수 있도록 대통령실 전체를 대표하는 강 실장을 특사로 임명했다”고 말했다.
현재 강 실장이 방문 예정인 국가들과 추진하는 방산제품 도입 규모는 총 562억 달러, 약 79조원 수준에 달한다는 게 강 대변인 설명이다.
강 대변인은 “우리나라와 방문국 사이 추진 중인 초대형 방산무기 도입사업의 사업자 선정과 관련해 주요결정이 임박한 상황이기에 서둘러 방문을 추진하게 됐다”고 밝혔다. 이어 “방산수출 지원은 한번에 끝나는 것이 아니라 대상국가별 특성, 사업별 추진단계에 맞추어 끊임없이 추진해야 한다”며 “정부는 향후에도 실무자부터 최고위급까지 단계별 협력을 지속추진할 계획”이라고 강조했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사