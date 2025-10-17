이강인, 손흥민·김민재 이어 AFC 올해의 국제 선수 선정
한국 축구 대표팀의 미드필더 이강인(파리 생제르맹)이 아시아축구연맹(AFC) 올해의 국제 선수상을 수상했다. 한국인 선수로는 손흥민(LAFC), 김민재(바이에른 뮌헨)에 이어 세 번째 수상이다.
AFC는 16일(한국시간) 이강인을 AFC 어워즈 2025 올해의 국제선수상 수상자(남자 부문)로 선정해 발표했다. 이강인의 수상은 처음이다. 앞서 한국 선수 중에선 손흥민이 네 차례(2015년, 2017년, 2019년, 2023년), 김민재가 한 차례(2022년) 수상했다.
올해의 국제선수상은 AFC 회원국 선수 중 아시아 외 무대에서 최고의 활약을 보여준 이에게 수여하는 상이다. 이강인은 2024-2025시즌 PSG의 공식전 49경기에 나와 7골을 넣었다. PSG의 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL), 프랑스 리그1, 프랑스컵, 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 준우승 등에 힘을 보탰다.
올해의 남자 선수는 사우디아라비아의 살림 알다우사리(알힐랄)가 차지했다. 올해의 여자 선수는 일본의 다카하시 하나(우라와 레즈 레이디)에게 돌아갔다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사