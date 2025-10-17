시사 전체기사

‘절대강자’ 참치마요 제친 이 김밥… K-푸드 열풍에 2달 만에 120만개 팔렸다

입력:2025-10-17 11:57
공유하기
글자 크기 조정
GS25가 대상 김치 브랜드 '종가'와 손잡고 비법 백볶음김치를 넣은 '들기름묵은지참치김밥'을 출시했다. GS25 제공

편의점 GS25가 묵은지 김치를 활용한 김밥을 선보이면서 국내뿐 아니라 외국인 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있다. 편의점 김밥의 ‘절대 강자’였던 참치마요 김밥를 제치고 매출 1위에 달했다.

GS25는 식품회사 대상의 김치 브랜드 ‘종가’와 손잡고 출시한 ‘들기름묵은지참치김밥’이 출시 두 달 만에 누적판매량 120만개를 돌파했다고 17일 밝혔다. 이는 김밥 카테고리 내 절대 강자였던 ‘참치마요듬뿍김밥’을 제치고 두 달 연속 매출 1위 기록이다.

들기름묵은지참치김밥은 종가의 백볶음김치에 참치마요를 더하고, GS리테일 식품연구원이 개발한 들기름 배합을 적용한 제품이다.

특히 외국인 소비자 사이에서도 인기다. GS25에 따르면 명동·홍대·성수 등 외국인 관광객 방문이 많은 점포 37곳에서 해당 상품의 최근 일주일(10월 1~7일) 매출은 출시 초기(7월 23일~29일) 대비 36.7% 증가했다.

회사 측은 외국인 관광객의 K푸드 관심이 높아지고, 중국인 단체 관광객 대상 무비자 입국 조치가 시행된 영향이 맞물린 결과라고 분석했다.

GS25는 종가 김치를 활용한 간편식 라인업을 확대하고 있다. 지난 7월 들기름묵은지참치김밥, 김치제육삼각김밥을 출시한 데 이어 들기름묵은지참치삼각김밥, 대패삼겹깍두기볶음밥, 묵은지대패삼겹김밥 등을 순차적으로 선보일 계획이다.

안진웅 GS리테일 FF팀 매니저는 “K푸드 인기가 높아지는 가운데 김치를 활용한 다채로운 간편식으로 내·외국인 고객 모두의 입맛을 사로잡겠다”고 말했다.

권중혁 기자 green@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 탄소배출 저감노력 없는데 실질적 규제 無…포스코 ‘초과 할당량’ 3년간 1748만
이 대통령 지지율, 54%로 1%p↓…부동산 대책 일부만 반영
의정부 중랑천서 실종 중학생 추정 시신 발견
‘금(金)지옥엽’…천정부지 금값 4300달러 돌파
日 대나무숲 명소에 ‘한글’ 낙서…교토시 “벌채 검토”
“3년 이상 다녔으면 대상” LG디스플레이, 사무직 희망퇴직 실시
‘전세 최대 9년’ 임대차보호법 발의한 범여…“절대 안돼” 반발
“평화로운 나라”…한국 여성이 캄보디아 정부 SNS에 왜?
국민일보 신문구독