“13살 엄마 잃고…병간호 취준생이 KBS 무사 졸업한 비결은요”

30년 6개월 KBS 마침표 새출발하는

‘아침마당’ 간판 아나운서 김재원 인터뷰

지난 7월 오랜 직장 KBS에서 명예퇴직한 김재원 아나운서

요즘 그는 다양한 분야에 도전하고 있다. 10월 말 기독교 방송 CGNTV에서 새롭게 개편된 간증 프로그램 진행을 맡았으며, 스피치 강연 등 프리랜서 활동도 이어가고 있다.

김 아나운서는 “KBS라는 학교를 시청자 장학금으로 다닌 것이나 다름없다”며 지난 세월에 대한 깊은 감사를 전했다. 특히

과외 선생님’이라고 표현했다. “방송국까지

지난 7월 오랜 직장 KBS에서 명예퇴직

“기체처럼 따라다니는 감정을 고체로 만들어 나쁜 상황 속에 두고 오려고 했다”고 부연했다.

때에 맞는 작은 도움들이 모여 우리의 인생이 굴러가는 건 아닐까요.”