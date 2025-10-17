9월 전국 주택 매매소비심리 ‘상승’ 전환
지난달 전국 주택 매매 시장의 소비 심리가 상승 국면으로 전환된 것으로 나타났다.
17일 국토연구원이 발표한 ‘9월 부동산시장 소비자 심리조사’ 결과에 따르면 지난달 전국 주택매매시장 소비심리지수는 전월 대비 6.1 포인트 상승한 117.5를 기록하면서 기존 보합 국면에서 상승 국면으로 전환됐다.
부동산시장 소비심리지수는 95 미만이면 하강 국면, 95 이상∼115 미만이면 보합 국면, 115 이상이면 상승 국면으로 구분한다.
전국 매매소비심리지수는 3단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 시행을 앞두고 막차 수요가 몰린 지난 6월(124.3) 큰 폭으로 올라 상승 국면으로 전환했다.
이어 6·27 대책 발표 이후인 7월(110.5)에 크게 꺾이며 다시 보합 국면으로 돌아섰지만 3개월 만에 다시 상승 국면으로 바뀌었다.
권역별 주택 매매소비심리지수는 수도권(114.7→121.7)이 상승 국면으로 전환했지만 비수도권(107.3→112.0)은 보합 국면을 유지했다.
서울(122.7→133.4)과 경기(113.0→119.2), 인천(100.9→102.3) 등 수도권은 모두 지수가 상승했다. 지방에서는 전북(99.5→122.7), 제주(88.0→104.8), 세종(108.3→119.0)의 지수 상승 폭이 상대적으로 컸다.
전국 주택전세시장 소비심리지수는 103.4에서 106.2로 2.8 포인트 올라 보합 국면을 유지했다.
주택과 토지를 합친 전국 부동산시장 소비심리지수는 전월보다 4.0 포인트 상승한 109.1을 기록해 역시 보합권에 들었다.
