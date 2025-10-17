시사 전체기사

국내 금값, 국제 가격보다 13% ↑… “괴리율 확인해야”

입력:2025-10-17 11:11
공유하기
글자 크기 조정
지난 9일 서울 시내 한 금은방에 진열된 금 제품. 연합뉴스

금융감독원이 최근 국내 금 가격이 국제 가격보다 큰 폭으로 올라 투자에 주의가 필요하다고 안내했다.

17일 금감원에 따르면 전날 국내 금 현물 가격은 1g당 21만8000원으로 국제 가격(약 19만3000원)보다 약 13.2% 높다. 국내외 금 가격 괴리율이 10%를 초과하는 상황은 최근 5년간 단 2번뿐으로 이례적이다.

금감원은 수급 상황 등에 의해 국내 금 가격이 일시적으로 국제 가격보다 높아질 수 있지만 일물일가(동일한 재화에 대해 하나의 가격만 성립)의 법칙에 따라 국내 가격은 결국 국제 가격과 수렴하는 구조라고 설명했다.

지난 2월에도 국내 금 가격이 계속 올라 국제 가격과 차이가 22.6%까지 벌어졌으나 이후 18영업일 동안 국내 금 가격이 떨어져 이 차이는 0.7%까지 좁혀졌다.

금감원은 금을 기초자산으로 하는 상품에 투자할 경우 해당 상품이 국내 가격을 추종하는지, 국제 가격을 추종하는지를 확인하고 두 가격 간 괴리율 등을 참고해야 한다고 당부했다.

장은현 기자 eh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 탄소배출 저감노력 없는데 실질적 규제 無…포스코 ‘초과 할당량’ 3년간 1748만
이 대통령 지지율, 54%로 1%p↓…부동산 대책 일부만 반영
의정부 중랑천서 실종 중학생 추정 시신 발견
‘금(金)지옥엽’…천정부지 금값 4300달러 돌파
日 대나무숲 명소에 ‘한글’ 낙서…교토시 “벌채 검토”
“3년 이상 다녔으면 대상” LG디스플레이, 사무직 희망퇴직 실시
‘전세 최대 9년’ 임대차보호법 발의한 범여…“절대 안돼” 반발
“평화로운 나라”…한국 여성이 캄보디아 정부 SNS에 왜?
국민일보 신문구독