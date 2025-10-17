시사 전체기사

‘금(金)지옥엽’…천정부지 금값 4300달러 돌파

입력:2025-10-17 10:42
공유하기
글자 크기 조정
금괴와 은괴 모습. 로이터연합뉴스

국제 금값이 무서운 기세로 치솟으며 또다시 사상 최고가를 경신했다. 안전자산 선호 심리가 극에 달하면서 금과 은 가격이 연일 천장을 뚫고 있다.

16일(미 동부시간) 로이터 통신에 따르면 금 현물 가격은 이날 오후 4시7분 현재 전장 대비 2.6% 오른 온스당 4316.99달러를 기록했다. 한때 4318.75달러까지 올라 사상 최고가를 갈아치운 뒤 조금 되밀렸다. 뉴욕상품거래소의 12월 인도분 금 선물 가격 역시 장중 4335달러까지 오르며 사상 최고가를 찍었다.

올해 들어 금값 상승률은 65%에 달하며, 이번 주에만 8%가 올라 2020년 이후 최대 주간 상승률을 기록할 전망이다. 은 현물 가격도 온스당 54.15달러로 사상 최고치를 경신했다.

이러한 ‘골드러시’의 배경에는 각국 중앙은행의 매입, 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입, 지정학적 및 무역 긴장, 재정 악화와 국가부채 상승, 연방준비제도(Fed·연준)의 독립성에 대한 우려 등으로 인한 안전자산 수요 급증이 자리 잡고 있다.

또 이날 미국 지역은행 두 곳에서 대출 사기 의혹이 불거지면서 신용 위험에 대한 우려가 커진 점도 금값 상승을 부채질했다.

여기에 제롬 파월 연준 의장의 최근 공개 발언을 이달 말 0.25%포인트 추가 금리 인하 신호로 해석하는 분위기가 금값 상승 모멘텀을 제공했다는 분석도 나온다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 10월 기준금리 0.25%포인트 인하 확률은 98%로 반영됐다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
945
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 탄소배출 저감노력 없는데 실질적 규제 無…포스코 ‘초과 할당량’ 3년간 1748만
이 대통령 지지율, 54%로 1%p↓…부동산 대책 일부만 반영
의정부 중랑천서 실종 중학생 추정 시신 발견
‘금(金)지옥엽’…천정부지 금값 4300달러 돌파
日 대나무숲 명소에 ‘한글’ 낙서…교토시 “벌채 검토”
“3년 이상 다녔으면 대상” LG디스플레이, 사무직 희망퇴직 실시
‘전세 최대 9년’ 임대차보호법 발의한 범여…“절대 안돼” 반발
“평화로운 나라”…한국 여성이 캄보디아 정부 SNS에 왜?
국민일보 신문구독