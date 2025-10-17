전북도, ‘K-FOOD NEXT 포럼’ 개최…“AI로 커스텀푸드 산업혁신 선도”

AI 기반 커스텀푸드 제조혁신 주제

산업·학계·정책기관 50여 명 참여

메디쏠라 등 전문가 발표·패널토론



전북특별자치도가 식품산업 미래를 주도하기 위한 ‘K-FOOD NEXT 포럼’을 성황리에 개최했다.



17일 전북도에 따르면 이번 포럼은 전북바이오융합산업진흥원 비즈니스센터에서 열렸으며 ‘AI가 이끄는 커스텀푸드(개인맞춤형식품) 제조 혁신’을 주제로 진행됐다.



전북도가 주최하고 한국식품연구원과 전북바이오융합산업진흥원이 공동 주관으며, 푸드테크 관련 기업, 대학, 유관기관 관계자 등 50여명이 참석해 산업 방향을 공유했다.



이번 포럼은 급변하는 식품산업 환경 속에서 AI 기술을 접목한 커스텀푸드 제조 혁신의 방향과 전략을 모색하기 위해 마련됐다.



산업계와 연구기관, 정책기관이 한자리에 모여 푸드테크 기술 트렌드와 정부 정책 대응 방향, 산업 확산 전략 등을 논의하며 전북형 커스텀푸드 산업 생태계 구축 방안을 모색했다.



행사에서는 맞춤형식품 분야 선도기업인 메디쏠라 이돈구 대표가 ‘커스텀푸드의 스마트 제조 필요성’을 주제로 발표했으며, 월드푸드테크협의회 이상준 실장과 농림식품기술기획평가원 이은주 PD가 정부의 푸드테크 정책 방향과 산업 육성 전략을 공유했다.



이어 열린 패널토론에서는 한국식품연구원, 전주대학교, 한국전자기술연구원 등 전문가들이 참여해 AI 기반 식품제조 기술의 확산과 산업현장 적용 전략에 대한 실질적인 의견을 나눴다.



도는 ‘지역과 산업이 건강한 맞춤형 케어푸드 산업 벨트 조성’을 중장기 비전으로 삼고, AI와 마이크로바이옴 기술을 결합한 커스텀푸드 산업 육성에 속도를 내고 있다.



총 1875억원 규모의 14개 연계사업을 단계적으로 추진해 2030년까지 리딩기업 3개 육성, 관련 기업 40개사 확대, 2300명 신규 고용 창출을 목표로 하고 있다.



민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “맞춤형 식품 수요가 급격히 확산되는 시대에 다양하고 유연한 생산 공정은 식품산업 미래를 열어갈 핵심 분야”라며 “산학연 협력을 통해 맞춤형 식품 분야에 AI 기술 연계 등 혁신을 이끌어 나가겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



