9월 취업자 31만2000명↑… 청년·건설업은 부진 계속
9월 취업자 수가 30만명 이상 늘며 19개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했다. 제조업·건설업 등 양질의 일자리 감소와 청년층 고용률 하락 등 부문별 부진은 계속됐다.
국가데이터처(옛 통계청)가 17일 발표한 9월 고용동향에 따르면 지난달 취업자 수는 2915만4000명으로 1년 전보다 31만2000명 증가했다. 지난해 2월 32만9000명 늘어난 뒤로 가장 많이 증가했다. 취업자 수 증가 폭은 올해 들어 5월(24만5000명)을 제외하고 매달 10만명대를 맴돌았다.
서비스업 중심으로 고용 개선세가 뚜렷했다. 지난 7월 집행이 시작된 민생 회복 소비쿠폰이 일부 영향을 미쳤다는 것이 정부 분석이다. 도소매업 취업자는 2만8000명 늘며 2017년 11월(4만6000명) 이후 7년 10개월 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다. 숙박·음식점업 취업자도 2만6000명 늘었다. 예술·스포츠·여가 관련 취업자 수도 7만5000명 늘면서 증가세가 두드러졌다. 사업시설서비스업도 1만9000명 늘며 22개월 만에 플러스로 전환했다.
반면 미국 관세 우려와 건설업 불황 등으로 제조업·건설업 고용 부진은 계속됐다. 제조업은 6만1000명 줄며 15개월 연속 내리막을 기록했다. 건설업도 8만4000명 감소했다. 농림어업은 14만6000명 감소하면서 2015년 11월(-17만2000명) 이후 약 10년 만에 가장 큰 폭으로 줄었다.
연령별로는 30대(13만3000명)와 60세 이상(38만1000명)에서 취업자가 증가했다. 30대는 2000년 7월 14만1000명 늘어난 뒤로 가장 큰 폭으로 늘었다.
이밖에 다른 연령대에서 모두 취업자가 줄었다. 특히 청년층(15∼29세)은 14만6000명 줄며 감소 폭이 가장 컸다.
고용원 있는 자영업자는 3만명 늘며 12개월 만에 증가세로 전환했다. 반면 고용원 없는 자영업자는 8만5000명 줄며 지난해 7월(-11만명) 이후 가장 큰 폭으로 줄었다. 일용 근로자는 2000명 증가하면서 최근 2년 만에 처음으로 증가세로 전환했다. 상용·임시 근로자는 각각 34만명, 4만4000명 늘었다.
공미숙 국가데이터처 사회통계국장은 “사업시설·도소매업·숙박음식점업 등의 취업자가 증가로 전환하면서 취업자 수가 30만명 이상 늘었다”라며 “소비·문화쿠폰 발행이 영향을 미친 것으로 보인다”라고 말했다.
15세 이상 고용률은 63.7%를 기록했다. 1982년 7월 월간 통계 작성 이래 9월 기준으로 가장 높다. 경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15∼64세 고용률은 70.4%였다. 청년층 고용률은 45.1%로 1년 전보다 0.7% 포인트 낮아졌다. 17개월째 내림세다.
실업자는 30∼50대 중심으로 1만2000명 늘며 63만5000명을 기록했다. 실업률은 2.1%로 지난해와 같았다. 청년층 실업률은 4.8%로 0.3% 포인트 하락했다.
9월 비경제활동인구는 1600만9000명으로 11만6000명 감소했다. 지난해 4월(-17만4000명) 이후 가장 큰 폭의 감소세다. 쉬었음 인구는 252만1000명으로 4만2000명 늘었다. 쉬었음 청년은 3만4000명 줄었지만 40만9000명을 기록하며 40만명대를 웃돌았다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사