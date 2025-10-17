경북에서 열리는 축제…“손님과 마음 나누는 따뜻한 자리”

본격적인 가을 맞아 경북도내 시군에서 다양한 축제 다음 달까지 이어져



본격적인 가을을 맞아 경북도내 시군에서 다양한 축제가 열린다.



가을 관광이 절정을 맞은 시기에 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 경주에서 열려 올해는 어느 가을보다 경북에서 관광이 활성화될 것으로 기대되고 있다.



17일 경북도에 따르면 ‘제22회 영천보현산 별빛축제’가 17일부터 19일까지 보현산천문과학관 일원에서 열린다. 축제 기간 천문과학 강연과 스타 파티, 보현산 천문대 관람, 블랙라이트 특별체험 등이 운영된다.



같은 기간 ‘청도반시축제’도 청도야외공연장 일원에서 열린다. 인간 반시 자판기, 감 잡기 체험 등 참여형 프로그램과 세계코미디아트페스티벌을 연계해 다채로운 즐길거리가 마련된다.



18일부터 26일까지는 영주 ‘풍기인삼축제’가 풍기인삼문화팝업공원, 남원천 일원에서 열린다.



황금인삼을 찾아라, 풍기인삼 경매, 인삼 깎기 경연대회 등 참여형 체험과 ‘덴동어미 화전놀이’(조선 후기 영주 순흥 지역 서민 여성의 삶과 꽃놀이 문화를 배경으로 한 마당극) 등 다양한 문화공연도 이어진다.



같은 기간 ‘문경 사과축제’가 문경새재도립공원 일원에서 열린다. 올해 20회를 맞은 이 축제는 명품 사과 감홍을 중심으로 사과 따기 체험, 농산물 직거래장터 등이 다채롭게 진행된다.



성주에서는 ‘가야산 황금들녘 메뚜기축제’가 18일부터 19일까지 수륜면 수성리 가야산 자락에서 열린다. 메뚜기잡이, 사과 낚시, 고구마 캐기 등 다양한 친환경 농촌 체험이 마련돼 있다.



김천에서는 김밥축제가 25일부터 26일까지 직지문화공원 및 사명대사공원 일원에서 열린다. 3개의 김밥존(명품 김밥존, 이색 김밥존, 이벤트존)으로 운영되며 김밥 창작소, 로컬 김밥 체험, 이색 김밥 체험존 등 참여형 프로그램으로 남녀노소 함께 즐기는 음식 축제로 주목받고 있다.



지난해 열린 포항국제불빛축제. 경북도 제공



29일에는 포항에서 APEC 정상회의 기념 불빛축제가 영일대해수욕장 일원에서 열린다. 불꽃쇼, 드론쇼, SF퍼포먼스 등이 마련된다.



청송에서는 사과축제가 29일부터 다음 달 2일 청송읍 용전천 현비암 일원에서 열린다. 경북도 최우수 지정 축제인 이 축제는 사과 따기 체험, 사과 퍼레이드, 사과올림픽, 황금사과 찾기, 꽃줄 엮기 전국대회 등으로 이어진다.



영덕에서는 국제H웰니스페스타가 30일부터 다음달 2일까지 고래불 야영장, 대진해수욕장에서 열린다. 자연치유, 명상·요가, 해양 힐링 프로그램이 운영되고 웰니스 산업전, 국제포럼, 비즈매칭 행사가 결합된다.



예천에서는 활축제가 31일부터 다음달 2일까지 한천체육공원 일원에서 열린다. VR-AR 실감형 활 체험, 전통 활쏘기, 활 공성전, 활 전시관 등 다양한 체험형 프로그램이 운영된다.



구미에서는 라면축제가 다음 달 7일부터 9일까지 구미역 일원에서 열린다. 라면 레스토랑 체험존, 라믈리에 선발대회, 라면 상상 창작소 등이 운영된다.



같은 기간 울진에서는 죽변항 수산물축제가 열려 어선 퍼레이드, 즉석 경매, 맨손 활어 잡기 체험 등 다양한 행사가 진행된다.



이철우 경북지사는 “경북의 축제는 도민이 함께 만들어가는 지역의 얼굴이자, 손님과 마음을 나누는 따뜻한 자리”라며 “축제로 지역경제에 활력을 더하고 APEC 정상회의를 찾는 국내외 관광객들에게 경북의 매력과 정을 느낄 수 있는 시간을 선사하겠다”고 말했다.



