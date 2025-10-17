구리시, GTX-B 갈매역 추가 정차 확정 요청

백경현 시장, 국토부 2차관 면담

대도시권광역교통위원회(대광위)는 2022년 10월 갈매지구를 교통 대책 집중 관리 지구로 선정하며, 중장기적으로 철도망 등 교통시설 확충의 필요성을 언급한 바 있다.

또한 국토교통부는 수도권광역급행철도 B노선 민간투자 사업 환경영향평가서 주민 동의 의견 수렴 결과 및 반영 여부 공개문에서 “원인자 부담으로 추가 정차를 협의할 경우, GTX-B 갈매역 정차에 적극 협조” 한다고 밝힌 바 있다.

이에 구리시는 현재 국가 철도공단이 추진하여 올해 말 마무리 예정인 타당성 검증 용역에 GTX-B 갈매역 추가 정차가 반영될 수 있도록 강력히 요청했다.

한편, 국가 철도공단은 지난 2월 ‘수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 갈매역 추가 정차 사업 타당성 검증 용역’에 착수했으며 오는 12월 준공할 예정인 것으로 알려졌다.