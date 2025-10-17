의정부시, CRC 존치 건축물 활용 방안 모색

김동근 의정부시장이 16일 ‘캠프 레드클라우드(CRC) 존치 예정 건축물 활용 방안 연구’에 대한 결과 보고회에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

이번 보고회는 지난 1월 ‘CRC 지속가능한 도시 건축 제안 발표회’에 이어, 존치 예정 건축물을 역사·문화 자산으로 활용하고 지속 가능한 개발과 도시 재생 가능성을 다각도로 검토하기 위해 마련했다.

참석자들은 예배당을 비롯한 16개 존치 예정 건축물의 역사적 의미·건축적 구조를 고려한 보존

활용 방안, 경제자유구역 개발 비전과 연계해 문화

관광

산업 기능을 아우르는 활용 방안을 논의했다.

김동근 시장은 “이번 연구는 CRC의 역사

문화적 가치를 반영해 존치 건축물의 활용 잠재력과 발전 가능성을 제시한 창의적이고 의미 있는 시도”라며 “경제자유구역 개발을 통해 CRC가 수도권의 첨단산업 거점으로 자리매김하고, 역사와 문화적 가치를 살려 시민 모두가 함께 누릴 수 있는 공간이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.