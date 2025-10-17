美 “中 한화오션 제재, 한·미 조선협력 약화 시도”
미 국무부 “한국과 단호히 함께하겠다”
미국 국무부가 중국의 한화오션 자회사 제재와 관련해 “한·미 조선 협력을 약화하려는 시도”라고 비판했다.
미국 국무부는 16일(현지시간) 관련 질의에 “민간 기업의 운영을 간섭하고 미국 조선 및 제조업 부흥을 위한 한·미 협력을 약화하려는 무책임한 시도”라며 “인도·태평양 지역에서 미국 동맹국 및 파트너들과의 경제 협력 강화에 대한 중요성을 재확인시킬 뿐”이라고 밝혔다.
이어 중국의 한화오션 자회사 제재를 “한국을 강압하려는 최근 사례”라고 평가하면서 “우리는 한국과 단호히 함께하겠다”고 강조했다.
앞서 지난 14일 중국 상무부는 한화오션의 미국 자회사 5곳을 제재했다. 제재 대상은 한화쉬핑과 한화필리조선소, 한화오션USA인터내셔널, 한화쉬핑홀딩스, HS USA홀딩스다. 이들 5개사에 대한 제재는 미국에서 조선소를 운영하는 한화를 겨냥해 한·미 조선 협력을 견제하려는 의도로 풀이되고 있다.
