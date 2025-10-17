시사 전체기사

9월 취업자 31만2000명↑…청년·건설업은 부진

입력:2025-10-17 08:18
2025 희망 UP 취업박람회가 열린 지난 11일 서울 영등포구 FKI타워에서 구직자들이 이력서를 작성하고 있다. 윤웅 기자

9월 취업자 수가 30만명 이상 늘어나 1년 7개월 만에 가장 큰 폭 증가세를 기록했다. 반면 제조업과 건설업 등 양질의 일자리가 줄고, 청년층 고용 부진이 다른 연령에 비해 가장 높았다.

통계청이 17일 발표한 9월 고용동향에 따르면 지난달 취업자 수는 2915만4000명으로 1년 전보다 31만2000명 증가했다. 지난해 2월 32만9000명 증가 이후 가장 큰 폭의 증가세다. 취업자 수 증가 폭은 올해 5월 24만5000명 증가 외 매달 10만명대를 맴돌았다.

산업별로 살펴보면 서비스업 중심으로 고용 개선세가 눈에 띈다. 정부는 지난 7월 집행이 시작된 민생 회복 소비쿠폰이 일부 영향을 미쳤다고 분석했다.

도소매업 취업자는 2만8000명 늘며 2017년 11월(4만6000명) 이후 가장 큰 폭의 증가세를 기록했다. 숙박·음식점업 취업자도 2만6000명 늘어 올해 3월(5만6000명) 이후 최대 증가 폭을 보였다.

반면 제조업은 6만1000명 줄어 1년 3개월 연속 하락세다. 건설업 역시 8만4000명이 감소했다.

연령별로 보면 30대는 13만3000명, 60세 이상 38만1000명을 제외한 나머지 연령대에서 모두 취업자가 줄었다. 특히 청년층(15~29세)은 14만6000명 줄어 감소 폭이 가장 컸다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

