[정대균기자가 만난 사람] ‘툭툭 스윙 대가’ 홍정민 “상금왕 찍고 올림픽 도전하겠다”

올 시즌 3승 거둬 다승 공동 1위 자리

상금 생애 첫 12억원 돌파로 1위 올라

공황장애 등 시련 극복 뒤 최고 시즌 보내

지난 12일 끝난 K-FOOD 놀부·화미 마스터즈에서 챔피언 퍼트를 성공시킨 뒤 화호하고 있는 홍정민. KLPGA

홍정민이 메디힐 한국일보 챔피언십에서 우승한 뒤 어머니와 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. KLPGA

그는 당분간 어머니 없이 혼자 투어 생활을 해야 한다. 당연히 어머니의 빈자리가 크게 느껴질 수 밖에 없다.