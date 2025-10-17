그랜트 ‘2025 대한민국 농업박람회’ 참가
다양한 탄소 저감 패키지 선보여
친환경 과일 포장 솔루션 전문업체 그랜트는 ‘2025 대한민국 농업박람회’에 참가해 사과·복숭아·멜론·샤인머스캣용 친환경박스 신제품을 비롯한 다양한 탄소 저감 패키지를 선보였다고 밝혔다.
이번 박람회에서 그랜트는 한국농업기술진흥원 공동 부스에 참여해 ▲환경 친화적 소재 활용 ▲효율적인 유통·보관 구조 ▲온실가스 감축에 기여하는 디자인 등을 갖춘 차세대 과일 포장 솔루션을 소개했다.
특히 멜론과 샤인머스캣을 위한 공판장 전용 박스는 과수의 특성에 맞게 안전성과 통기성을 강화한 것이 특징으로, 현장을 찾은 농업 관계자 및 기관 관계자들의 높은 관심을 모았다. 그랜트의 친환경 과수포장박스는 농식품포장 전문 쇼핑몰 디팜을 통해 만나볼 수 있다.
장다솜 그랜트 대표는 “이번 대한민국 농업박람회를 통해 농산물 포장에서도 환경과 지속 가능성이 중요한 경쟁력이 되고 있음을 다시 한번 확인했다”며 “앞으로도 친환경 패키지를 지속적으로 개발해 생산자에게는 효율적인 유통을, 소비자에게는 신선한 과일을, 사회에는 환경적 가치를 제공하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
