준PO 탈락 SSG…한계와 희망 동시에 봤다

SSG 랜더스 선수단이 14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 준플레이오프 4차전에서 삼성 라이온즈에 2대 5로 패하며 플레이오프 진출이 좌절된 뒤, 1루 관중석에 위치한 팬들을 향해 고개 숙여 인사하고 있다. 연합뉴스

SSG 랜더스가 준플레이오프(준PO·5전 3승제)에서 탈락하며 가을 무대 더 높은 곳에 오르지 못한 채 시즌을 마무리했다. 중심 타선과 외국인 트리오의 부진이 숙제로 남았으나 젊은 선수들의 성장은 희망적이었다.

김건우는 2차전 깜짝 선발로 나서 6타자 연속 탈삼진으로 포스트시즌 신기록을 세웠다. 김광현을 제외하면 뚜렷한 국내 선발이 없는 상황에서 가능성을 보여줬다. 김민은 3경기에서 ‘미스터 제로’로 활약하며 불펜에서 안정감을 보여줬다.

이숭용 SSG 랜더스 감독이 14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 준플레이오프 4차전을 마친 뒤 인터뷰하고 있다. SSG 제공