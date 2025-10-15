[단독] 벼랑 끝 철강업계 “철강부원료 관세 면제해 달라” 정부에 SOS

산업통상자원부, 박지혜 민주당 의원 제출 자료

업계, 철강 부원료 17개 품목 관세 면제 요청

경기도 평택항에 철강 제품이 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

지난해 내수 판매량이 5000만t 아래로 떨어졌으며, 건설업 부진 등에 따른 수요 감소로 당분간 실적 회복이 어려울 것으로 전망된다. 해외 시장 역시 글로벌 공급 과잉 영향으로 수출에 어려움을 겪는 상황에서 미국의 고율 관세 부과 등으로 불확실성이 더 커지고 있다.