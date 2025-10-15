시사 전체기사

포항시, 내년부터 공공행사 다회용기 전면 사용 추진

입력:2025-10-15 16:31
공유하기
글자 크기 조정
다회용기 사용을 시범 운영한 호미반도 유채꽃 축제 현장 사진. 포항시 제공

경북 포항시가 내년부터 지역 내 모든 공공행사에 다회용기 전면 사용을 추진한다.

시는 ‘포항시 다회용기 사용 활성화 지원 조례’에 따라 지역 축제와 공공 행사 전반에 다회용기 사용을 대폭 확대한다고 15일 밝혔다.

시는 올해 총 7개 주요 축제와 행사를 대상으로 다회용기 사용을 시범 운영한 결과, 7만 개 이상의 일회용품 사용을 줄이는 성과를 거뒀다.

다회용기는 컵과 식기류 등으로 구성돼 행사장 내 푸드트럭과 부스에 공급됐으며, 세척·회수 시스템을 병행해 위생과 편의성을 모두 확보했다.

그 결과 시민과 관광객들로부터 ‘깨끗하고 편리한 친환경 축제’라는 긍정적 평가가 이어졌다.

시는 2026년까지 모든 공공행사에 다회용기 사용을 전면 도입할 수 있도록 예산과 인프라를 체계적으로 확충해 나갈 계획이다.

또 탄소중립 실현과 친환경 생활문화 확산을 목표로 다회용기 운영 매뉴얼을 마련한다.

축제 주최 측과 참여 업체를 대상으로 사전 교육 및 협조 체계를 강화하고 관내 전문 세척 업체와 협업해 효율성과 위생 신뢰도를 높일 방침이다.

포항시 관계자는 “지역 축제에서 다회용기를 도입한 것은 지속가능한 도시로 나아가기 위한 첫걸음”이라고 밝혔다.

포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
美·英이 때린 캄보디아 범죄조직 ‘프린스 그룹’…천즈 회장은 누구
‘토허구역 전면 확대’ 사전 교감?…서울시 “전날 유선 통보, 반대 의사 전해”
카카오 ‘롤백 불가’ 해명…“친구탭 원상복구, 연내 이행 약속”
중년 남성에게 ‘졸피뎀 술’ 먹이고 거액 빼돌린 여성 2명 구속
“이러니 퇴사하지” ‘억대 수입 유튜버’ 4000명 넘어
캄보디아 정부 “이민국 구금된 한국인 80여명, 귀국 거부”
‘5선’ 이상민 전 의원 별세
캄보디아 간 한국인 80명 생사 확인 안돼
국민일보 신문구독