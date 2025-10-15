캄보디아 정부 “이민국 구금된 한국인 80여명, 귀국 거부”

캄보디아 내무부 대변인 “韓 언론 보도 실종자 80명과 동일인지는 몰라”

한국 당국자들이 접촉했지만 이들은 한국으로 돌아가기를 거부했다”고 말했다. 그러면서 “이는 내가 받은 초기 정보”라며 “한국 언론에 보도된 실종자 80명과 이들이 동일 인물인지 아닌지는 모른다”고 덧붙였다.