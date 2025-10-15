캄보디아 정부 “이민국 구금된 한국인 80여명, 귀국 거부”
캄보디아 내무부 대변인 “韓 언론 보도 실종자 80명과 동일인지는 몰라”
캄보디아 현지에 구금된 80여명의 한국인들이 귀국을 거부하고 있다고 캄보디아 정부가 밝혔다.
15일 신화통신에 따르면 터치 속학 캄보디아 내무부 대변인은 “한국 당국자들이 접촉했지만 이들은 한국으로 돌아가기를 거부했다”고 말했다. 그러면서 “이는 내가 받은 초기 정보”라며 “한국 언론에 보도된 실종자 80명과 이들이 동일 인물인지 아닌지는 모른다”고 덧붙였다.
앞서 한국 외교부는 전날 캄보디아에 갔다가 안전이 확인되지 않는 한국인이 80여명에 이른다고 밝혔다. 외교부 당국자에 따르면 지난해부터 올해 8월까지 캄보디아에 입국했다가 연락 두절, 감금 등의 신고가 들어온 한국인 중 80여명의 안전이 확보되지 않은 상태다. 지난 7월과 9월 캄보디아 측 단속에 따라 온라인 사기 범죄 현장에서 검거된 한국인 90명 중 60여명은 아직 추방되지 않고 남아 있다.
정부는 한국인 대상 납치·감금 사례가 연이어 드러나자 이날 합동 대응팀을 파견하기로 했다. 대응팀은 캄보디아 당국과 한국인 대학생 사망 사건 수사와 부검·유해 운구 등을 논의하고 현지 당국 단속으로 구금된 한국인 송환도 협의할 것으로 전해졌다. 경찰청은 전날 캄보디아에 구금된 한국인 63명을 한 달 내 모두 국내 송환하겠다고 밝혔다.
한편 지난 8월 20대 한국인 대학생이 캄보디아에서 고문당한 후 숨진 사실이 알려지며 캄보디아 출국 후 연락 두절 신고가 전국에서 속출하고 있다. 경기남부경찰청은 지난해 1월부터 이달 13일까지 캄보디아로 출국한 후 실종·납치 등이 의심되는 신고가 32건 접수됐다고 밝혔다. 충북경찰청에도 올해 캄보디아로 간 가족이 실종됐다는 신고가 10건 접수됐다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
