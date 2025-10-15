김동연 “경기도소방학교 북부캠퍼스, 재난대응 패러다임 바꾸는 계기될 것”
김동연 경기도지사가 “경기도소방학교 북부캠퍼스가 만들어지면 지역경제를 활성화시키고, 더 나아가서 도민들의 안전의식을 고취시키는 등 (재난대응) 패러다임을 바꾸는 계기가 됐으면 좋겠다”고 경기도소방학교 북부캠퍼스 건립에 강한 의지를 내비쳤다.
김 지사는 14일 연천소방서 회의실에서 경기도소방학교 북부캠퍼스 건립사업 설명회를 열고 “많은 공을 들였다”며 이같이 밝혔다.
현장에서 도정 현안을 점검하고 도민들의 목소리를 듣는 민생경제 현장투어를 진행 중인 김 지사는 이날 여덟 번째 민생경제 현장투어 방문지로 연천군을 선택해 의용소방대 및 소방공무원과 간담회를 진행했다.
그는 “연천은 제게는 경기도 31개 시·군 중에서 가장 특별한 도시”라며 “매년은 아니지만 조그만 마을에서 잠도 자고 맞손토크도, 벼 베기도 했던 기억이 나는 애착이 많이 가는 곳”이라고 소회를 밝혔다.
이어 “소방대원의 헌신과 기여에 고맙게 생각하고 있고, 어떻게든 좋은 복지와 함께했으면 하는 마음이 있는데 이곳(경기도소방학교 북부캠퍼스)을 이용하면서 휴식을 취할 수 있는 기회가 되길 바란다”면서 “차질 없이 경기도에서 지원하겠다”라고 말했다.
경기도소방학교 북부캠퍼스는 연천군 백학면 통구리 일대 21만2541㎡에 건립된다. 총 493억원을 투입해 2029년 완공, 2030년 개교할 예정이다. 5월부터 건축설계를 진행 중이다.
경기북부지역 전문 소방교육훈련 시설 부재 문제를 해결하고 일반 성인을 대상으로 한 안전교육시설을 설치하기 위한 것이다.
‘정예 소방공무원 양성’과 ‘도민 안전문화 생활화’라는 두 가지 목표로 운영된다.
이를 위해 도는 첨단기술을 반영한 현장중심 전문·실전 교육훈련시설과 신개념 교육훈련시설을 구축하고, 도민이 응급처치와 화재안전 관련 교육을 받을 수 있는 안전교육장과 숲속 캠핑장, 힐링숲 등 자연친화 도민 안전교육시설을 조성할 예정이다.
도는 북부캠퍼스 건립으로 2100여 명의 소방공무원과 관계자, 도민 등 연간 약 5만 명이 방문해 연천군 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.
특히 경기북부 대개조 프로젝트의 하나로 한탄강, 전곡리 유적 등 지역 관광자원과 연계해 ‘안전교육+관광+휴식’이 결합된 체험형 안전문화 명소로 발전시킨다는 계획이다.
