시사 전체기사

[속보] 윤석열 전 대통령, 내란특검 소환조사 출석

입력:2025-10-15 09:02
공유하기
글자 크기 조정
윤석열 전 대통령. 사진공동취재단, 연합뉴스

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
캄보디아 간 한국인 80명 생사 확인 안돼
은퇴 후 소득절벽 불안해… 작년 연금저축 넣은돈 10조 늘어
홍명보호, 2대 0 파라과이 제압…브라질전 악몽 씻었다
‘주간 아파트값 통계 폐지’… 부동산 광풍 속 거센 논쟁
“이게 뭐지”… 성산일출봉 해변 쓰레기 자루에 66만명분 茶 마약
“가짜입니다” 李 대통령이 직접 투자 권유하는 AI 영상 주의보
“제발 캄보디아 오지마, 한국인 몸값 제일 비싸” 한인선교사의 당부
배우 정성일, 결혼 9년 만에 이혼…“귀책사유 없이 합의”
국민일보 신문구독