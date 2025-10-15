관광공사, 한국관광통합플랫폼 ‘VISITKOREA’ 온라인 프로모션
외국인 관광객 대상 교통·숙박·공연 등 최대 60% 할인혜택 제공
한국관광공사는 오는 11월 23일까지 한국관광통합플랫폼 VISITKOREA(VK·visitkorea.or.kr)에서 외국인 관광객에게 특별한 혜택을 제공하는 대규모 온라인 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다. 이번 프로모션은 VK를 통해 한국여행에 필요한 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 하고, 교통·숙박·관광지 등 다양한 서비스에 특별 혜택을 제공해 한국여행 수요를 확대하고자 마련됐다.
비무장지대(DMZ) 내에서 최초로 운영되는 ‘파주디엠지곤돌라’, 한강의 밤을 즐길 수 있는 ‘이랜드크루즈’ 등의 매력적인 관광지부터 여행용 모빌리티 서비스 ‘관광택시’, 외국인 대상 음식배달 앱 ‘셔틀’ 등의 다양한 외국인 여행편의서비스를 만나볼 수 있다. 또 넌버벌 공연 ‘더페인터즈’ ‘점프’, 경주월드, 에버랜드리조트, 조선호텔앤리조트 등 12개 VK 얼라이언스 회원사가 참여해 최대 60% 할인혜택을 제공한다.
외국인 관광객이 직접 참여할 수 있는 이벤트도 마련돼 있다. 매일 도전할 수 있는 ‘행운의 주사위 굴리기’, 다양한 여행콘텐츠를 탐색하며 즐기는 ‘나만의 K로드맵 완주하기’ 등이다. 참여자 중 추첨을 통해 한국행 왕복 항공권, 글로벌 기프트 카드, K콘텐츠 한정판 굿즈 등이 제공된다. 프로모션과 이벤트에 대한 자세한 내용은 한국관광통합플랫폼 VK에서 확인할 수 있으며 영어, 일본어, 중국어(간체,번체) 등 총 8개 언어로 만나볼 수 있다.
관광공사 관계자는 “이번 프로모션은 단순 할인혜택을 넘어 한국의 매력적인 콘텐츠와 편의 서비스로 방한 수요를 확대하고자 기획했다”며 “관광공사는 이벤트 참가자 분석을 통한 타깃 마케팅을 확대하는 등 다양한 협업을 추진할 계획”이라고 말했다.
