관광공사, 한국관광통합플랫폼 ‘VISITKOREA’ 온라인 프로모션

외국인 관광객 대상 교통·숙박·공연 등 최대 60% 할인혜택 제공

한국관광공사는 오는 11월 23일까지 한국관광통합플랫폼 VISITKOREA(VK·visitkorea.or.kr)에서 외국인 관광객에게 특별한 혜택을 제공하는 대규모 온라인 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다. 이번 프로모션은 VK를 통해 한국여행에 필요한 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 하고, 교통·숙박·관광지 등 다양한 서비스에 특별 혜택을 제공해 한국여행 수요를 확대하고자 마련됐다.