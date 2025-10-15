[속보] 윤 전 대통령, 내란특검 소환조사 출석
윤석열 전 대통령이 피의자 신분으로 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀에 15일 소환됐다.
박지영 특검보는 이날 브리핑에서 “외환 의혹 조사와 관련해 윤 전 대통령이 현재 출정해 조사 대기실에 있다”고 밝혔다.
박 특검보는 “특검은 지난달 30일 외환 혐의와 관련해 윤 전 대통령에 대한 체포영장을 청구했고 지난 1일 발부받았다”며 “이후 형사소송법에 따라 지난 2일 서울구치소에 영장 집행을 지휘했다”고 설명했다.
이어 “서울구치소는 재판 일정 등을 고려해 금일 오전 8시께 체포영장을 집행할 예정이었다”며 “교도관이 집행 전 영장 발부 사실과 집행 계획을 먼저 알리자 윤 전 대통령이 임의출석 의사를 표명해 영장 집행은 하지 않았다”고 말했다.
앞서 특검팀은 윤 전 대통령에게 ‘평양 무인기 투입’ 등 외환 의혹과 관련해 지난달 24일과 30일 두 차례 출석을 통보했다. 하지만 윤 전 대통령이 이에 응하지 않으면서 무산됐다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
