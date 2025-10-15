정부 합동팀, 오늘 캄보디아로…한국인 구금자 송환 등 협의
정부가 15일 한국인을 노린 취업사기·납치·감금 범죄가 발생한 캄보디아에 합동 대응팀을 파견한다. 대응팀은 피해자 보호와 구금자 송환, 대학생 고문 사망 사건 공동 수사 등 현안 해결에 나설 계획이다.
합동 대응팀은 김진아 외교부 2차관을 단장으로 구성돼 경찰청·법무부·국가정보원 등 관계 부처 당국자도 참여한다. 대응팀은 이날 오후 프놈펜으로 출국해 캄보디아 고위급과 면담을 추진한다.
대응팀은 캄보디아 당국과 지난 8월 발생한 한국인 대학생 고문 사망 사건과 관련한 수사 협조를 촉구하고, 부검 및 유해 운구 절차, 공동 조사에 대해 논의할 것으로 예상된다.
현지 단속 과정에서 구금된 한국인 송환 문제도 협의할 것으로 전해졌다. 현재 파악된 구금자는 63명으로, 경찰은 국내에서 체포영장이 발부된 인원부터 우선 송환한다는 계획이다.
다만 일부는 현지 잔류 의사를 밝히고 있어 얼마나 신속하게 송환이 이뤄질지는 불투명하다. 정부는 필요하면 전세기 투입도 검토 중이다.
외교 공백 최소화를 위해 박일 전 주레바논대사를 현지에 파견해 대사관 업무 총괄을 맡길 것으로 알려졌다. 캄보디아 대사 공석 상황을 고려해 대사급 인사가 현장을 관리하도록 한다는 방침이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사