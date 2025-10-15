정부 합동팀, 오늘 캄보디아로…한국인 구금자 송환 등 협의

14일(현지시간) 오후 캄보디아 시하누크빌 상가 건물에 현지어와 함께 중국어 간판이 붙어 있다. 연합뉴스

지난 8월 발생한 한국인 대학생 고문 사망 사건과 관련한 수사 협조를 촉구하고, 부검 및 유해 운구 절차, 공동 조사에 대해 논의할 것으로 예상된다.