공무원 실수로 인천 서구 1000명 개인정보 유출

개인정보 유출 사과문. 독자 제공

이들 2명에 대한 징계와 관련 부서에 대한 경고 조치를 했다.

서구 관계자는 “A씨는 영리를 취득할 목적이 아닌 단순히 실수를 저지른 것으로 파악됐다”며 “이달 중 내부 심의를 거쳐 징계 수위를 결정할 예정”이라고 밝혔다.