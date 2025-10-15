시사 전체기사

올트먼, 12월부터 ‘성인용 챗GPT’ 출시…“성적 대화 허용”

입력:2025-10-15 07:53
챗GPT 로고. 로이터연합뉴스

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 챗봇에서 성인 이용자를 대상으로 성적인 대화나 성인용 콘텐츠를 곧 허용하겠다는 방침을 예고했다.

14일(현지시간) 올트먼 CEO는 엑스(X·옛 트위터)에 “몇 주 내로 우리는 사람들이 GPT-4o에서 좋아했던 특성을 더 잘 반영하는 새로운 버전의 챗GPT를 출시할 계획”이라며 “우리는 이 버전이 더 나을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

올트먼 CEO는 “12월에는 연령 제한 기능을 더 완전히 도입하면서 ‘성인 이용자는 성인답게 대하자’는 원칙에 따라, (연령이) 인증된 성인에게는 성애 콘텐츠(erotica) 같은 훨씬 더 많은 것을 허용할 것”이라고 썼다.

이런 방침 변화의 배경에 올트먼 CEO는 “우리는 정신건강 문제를 신중히 다루기 위해 챗GPT를 상당히 제한적으로 만들었는데, 정신건강 문제가 없는 많은 이용자에게는 챗봇이 덜 유용하고 덜 재미있게 느껴지게 했다는 점을 깨달았다”고 설명했다.

이어 “이제 우리는 심각한 정신건강 문제는 어느 정도 경감할 수 있게 됐으며, 새로운 도구들을 갖추게 돼 대부분의 경우 이러한 제한을 안전하게 완화할 수 있게 됐다”고 덧붙였다.

미 온라인 매체 악시오스는 오픈AI가 AI 콘텐츠의 표현 수위 제한을 완화하는 것은 단기적으로 유료 구독자 확보에는 유리할 수 있으나, 장기적으로는 사회적 문제를 야기해 결국 정부의 규제 압박을 자초하게 될 것이라고 지적했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

한명오 기자
