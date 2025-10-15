시사 전체기사

전국에 가을비…오전 전남권 시작으로 밤 수도권 확대

입력:2025-10-15 06:15
수정:2025-10-15 10:03
비가 내린 13일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 옷으로 머리를 가린 채 달리고 있다. 연합뉴스

수요일인 15일 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다. 비는 오전 전남권을 시작으로 오후 충청권과 그 밖의 남부지방, 밤부터 수도권과 강원 영서로 확대될 것으로 보인다.

15~16일 이틀간 예상 강수량은 제주도 10~60㎜, 서해5도·대전·세종·충남·충북·전북 10~50㎜, 서울·인천·경기·강원 영서·대구·경북 남부·울릉도·독도 10~40㎜, 강원 영동·광주·전남·부산·울산·경남·경북 중·북부 20~60㎜다.

낮 최고기온은 20~26도로 예보됐다.

이날 오전 5시 현재 주요 지역의 기온은 서울 16.4도, 인천 17.5도, 수원 14.6도, 춘천 12.9도, 강릉 16.8도, 청주 16.7도, 대전 18.1도, 전주 17.8도, 광주 18.9도, 제주 22.9도, 대구 15.7도, 부산 18.9도, 울산 18.6도, 창원 18.8도 등이다.

바다의 물결은 동해 앞바다 0.5~3.5ｍ, 서해 앞바다 0.5~1.0ｍ, 남해 앞바다 0.5~3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 이내)는 동해 1.0~3.5ｍ, 서해 0.5~1.5ｍ, 남해 0.5~3.5ｍ로 전망된다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

