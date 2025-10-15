시사 전체기사

10월 15일 수요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 16.0도, 인천 16.0도, 수원 16.0도, 춘천 13.0도, 강릉 16.0도, 청주 17.0도, 대전 17.0도, 전주 18.0도, 광주 18.0도, 대구 17.0도, 부산 20.0도, 제주 21.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 23.0도, 인천 23.0도, 수원 24.0도, 춘천 23.0도, 강릉 22.0도, 청주 24.0도, 대전 24.0도, 전주 25.0도, 광주 24.0도, 대구 23.0도, 부산 25.0도, 제주 27.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

