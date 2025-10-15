날마다 바뀌는 트럼프, 이번엔 “중국 식용유 등 거래 중단 검토”

트럼프 “중국의 미국산 대두 수입 중단은 적대 행위”



도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 백악관에서 열린 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과의 정상회담에서 발언하고 있다. 연합뉴스

중국이 의도적으로 미국의 대두를 사지 않고 우리 대두 농가들에 어려움을 주는 것은 경제적으로 적대적인 행위라고 믿는다”며 이같이 밝혔다.

우리는 식용유를 자체적으로 쉽게 생산할 수 있기 때문에 중국으로부터 그것을 구입할 필요가 없다”고 말했다.