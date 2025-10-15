서촌 전역이 하나의 서재로…‘서촌 브랜드 위크’ 개최

17~26일 서촌 일대서 진행

인왕산 자락 수성동 계곡은 대형 파빌리온이 조성돼 독서 공간으로 활용되며, 주말에는 ‘서촌 풍류회’ 사생대회와 백일장(1일 150명)이 진행된다.

25~26일에는 컨템포러리 서커스와 크로키 퍼포먼스 등 ‘서촌 연희회’ 공연도 펼쳐진다.