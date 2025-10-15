스마일샤크, AWS와 전략적 협력 협약 체결
국내 기업 생성형 AI 혁신 가속화
AWS 프리미어 티어 파트너 스마일샤크는 아마존웹서비스(AWS)와 국내 기업의 AI 전환(AX) 가속화를 위한 전략적 협력 협약(SCA)을 체결했다고 15일 밝혔다.
이번 협약을 통해 스마일샤크는 AI 솔루션 포트폴리오를 대폭 확장하고, AWS와 협력해 산업 특화 AI 솔루션 구축, 고객 맞춤 트레이닝, 운영 지원 등 기업의 AI 도입 전 여정을 아우르는 통합 관리 서비스를 제공한다.
스마일샤크는 아마존 베드록과 아마존 Q 디벨로퍼 등 AWS의 첨단 생성형 AI 서비스를 활용해 국내 주요 산업 전반에서 AI 도입을 가속한다.
더불어 스마일샤크는 ▲지능형 IT 운영 자동화 ▲보안 위협 탐지 및 대응 ▲비즈니스 인텔리전스 분석 ▲클라우드 기반 DevOps 자동화 ▲AI 활용 원클릭 클라우드 마이그레이션 등을 포함한 5대 미션 크리티컬 솔루션을 선보인다.
각 솔루션은 보안성·확장성을 갖춘 AWS 클라우드 및 AI 서비스 기반으로, 고객의 주요 과제(보안 이벤트 검증, 예측 분석, 업무 자동화·최적화, 실시간 IT 성능 모니터링 등)를 해결한다.
여기에 스마일샤크 실전 구축경험을 더해, 공동 영업·클라우드 및 AI 최신 기술 트레이닝·전담 솔루션아키텍트 지원까지 아우르는 협업을 확대할 방침이다.
장진환 스마일샤크 대표는 “AWS와의 전략적 협력을 통해 AWS의 첨단 생성형 AI 서비스와 전문 파트너 네트워크를 적극 활용해 국내 고객이 미래 경쟁력을 갖춘 AI 혁신을 더욱 신속하게 실현할 수 있도록 지원할 것”이라며 “스마일샤크가 보유한 클라우드 구축 경험과 산업별 전문성을 바탕으로 고객이 실제 비즈니스 가치를 창출할 수 있도록 전방위적으로 지원할 것”이라고 밝혔다.
한편, 스마일샤크는 지난 5월 AWS 생성형 AI 컴피턴시를 획득해 핵심 기술력과 고객 맞춤형 구현 실적을 공식 인정받았다. 인증은 엄격한 기술 심사와 고객 사례 평가를 거쳐 부여되는 것으로, AWS 기반 생성형 AI 솔루션 설계·구현·배포까지 성공 실적을 입증한 파트너만이 받을 수 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
