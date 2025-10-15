‘화전가’의 최우정·배삼식·정영두 “굳이 설명하지 않아도 되는 사이”

25~26일 예술의전당 오페라극장, 국립오페라단의 창작오페라로 뭉쳐

국립오페라단의 신작 ‘화전가’의 주요 창작진인 연출가 정영두(왼쪽부터), 극작가 배삼식 그리고 작곡가 최우정. 세 아티스트는 앞서 음악극 ‘적로’ ‘마디와 매듭’에서 협업해 좋은 성과를 낸 바 있다. 윤웅 기자

작곡가·작가·연출가로 세 번째 작업



2017년 초연된 음악극 ‘적로’는 작곡가 최우정, 극작가 배삼식, 연출가 정영두가 처음으로 함께한 작품이다. (c)서울돈화문국악당

배삼식 “희곡 쓸 때 콘체르토의 형식 의식"



2019년 초연된 국립오페라단의 창작오페라 ‘1945’. 최우정 작곡가가 음악을 담당한 이 작품은 국립극단에서 공연한 배삼식 작가의 희곡을 오페라로 옮긴 것이다. (c)국립오페라단

“희곡을 오페라 대본으로 만들 때 희곡일 때의 장점을 빨리 포기하는 게 좋은 것 같아요. 다행히 저는 그걸 어려워하지는 않아요. 게다가 ‘화전가’를 비롯해 근래 썼던 희곡들은 처음부터 콘체르토(협주곡)의 악장 형식을 의식했던 것 같아요. 예를 들어 4악장의 구성이라고 할 때 1악장은 안단테, 2악장은 알레그로 등을 생각하며 모티브를 어떻게 변주할지 상상했어요.”(배)

최우정 “다양한 음악 활용한 악극 형식



국립오페라단의 신작 ‘화전가’에 출연하는 성악가들이 예술의전당 N스튜디오에서 연습하고 있다. (c)국립오페라단

정영두 “대본과 음악이 영감의 원천”



2022년 초연한 국립창극단 ‘리어’는 배삼식 극작가의 대본을 정영두 연출가가 무대화했다. (c)국립극장

“언젠가 오페라 ‘열화일기만보’ ‘토지’ 올리고파”



2022년 초연된 ‘마디와 매듭’은 연출가 정영두, 작곡가 최우정, 극작가 배삼식이 두 번째로 함께한 작품이다. (c)국립아시아문화전당

국립오페라단의 신작 ‘화전가’에 출연하는 성악가들이 예술의전당 N스튜디오에서 연습하고 있다. 오페라 ‘화전가’는 원작인 동명 연극과 비교해 코러스가 등장하는 것이 다르다. (c)국립오페라단