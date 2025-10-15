‘계엄 동조’ 혐의 박성재 전 장관 구속영장 기각…법원 “다툴 여지 많다”

내란 중요임무 종사 혐의로 구속영장이 청구된 박성재 전 법무부 장관이 14일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속영장 실질심사에 출석하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 윤웅 기자

앞서 특검은 박 전 장관에 대해 내란중요임무종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의를 적용해 지난 9일 구속영장을 청구했다.