미 국방장관, 보도제한 서약 거부 언론에 ‘굿바이 이모티콘’

언론사 입장 밝힌 소셜미디어 게시물에 이모티콘 남겨

피트 헤그세스 미국 국방장관. EPA연합뉴스

이들 대부분은 소셜미디어에 입장문을 올렸는데,

장관은 일부 게시물에 손을 흔드는 모양의 ‘굿바이 이모티콘’으로 반응했다.

피트 헤그세스 엑스(X) 캡처