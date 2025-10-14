경인여대, 창업아카데미서 대상·우수상 학생에 교내 시상

제2회 인천 대학연합 창업아카데미에서 대상을 수상한 하이파이브팀. 경인여대 제공

이번 창업아카데미는 인천시와 인천지역 13개 대학, 인천테크노파크가 주최·주관했다.

대상을 수상한 ‘하이파이브’팀과 우수상을 수상한 ‘두런두런’팀에는 각각 경인여대 간호학과 오여진 학생과 이예진 학생이 참가해 수상의 기쁨을 누렸다.