경인여대, 창업아카데미서 대상·우수상 학생에 교내 시상
경인여자대학교는 14일 송도컨벤시아에서 최근 열린 ‘제2회 인천 대학연합 창업아카데미’에서 대상과 우수상을 수상한 학생을 대상으로 교내 시상을 했다고 밝혔다.
이번 창업아카데미는 인천시와 인천지역 13개 대학, 인천테크노파크가 주최·주관했다. 13개 대학에서는 200여명의 대학생들이 참가해 3개월간 도전을 이어왔다.
대상을 수상한 ‘하이파이브’팀과 우수상을 수상한 ‘두런두런’팀에는 각각 경인여대 간호학과 오여진 학생과 이예진 학생이 참가해 수상의 기쁨을 누렸다.
특히 대상 팀에게는 인천시장상과 상금 200만원 외에도 미국 라스베가스 박람회 참관 및 미국 창업 우수대학 방문의 기회가 주어진다.
육동인 경인여대 총장은 교내 시상식에서 “학생 창업과 창업교육은 창의력과 문제해결력 등 미래사회에서 요구되는 핵심역량”이라며 “평소 학생 창업을 위해 열심히 활동하고 있는 교수님들께 감사하며 앞으로도 학생 창업교육에 지속적인 역할과 관심을 당부한다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
