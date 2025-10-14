아기상어 10주년…유튜브 단일 영상 160억뷰·59개월 연속 1위
유튜브 콘텐츠 ‘핑크퐁 아기상어 체조’가 단일 영상으로 160억 조회수를 넘는 기록을 세웠다. 이달 기준 9개월 연속 글로벌 유튜브 조회수 1위를 기록 중이다.
더핑크퐁컴퍼니는 14일 아기상어 캐릭터 탄생 10주년을 맞아 이 같은 성과를 담은 스페셜 영상을 공개하며 “이는 전 세계 인구 80억명이 두 번씩 시청한 것과 맞먹는 규모”라고 소개했다.
아기상어는 2015년 유튜브 동요 시리즈로 첫 선을 보인 뒤 ‘핑크퐁 아기상어 체조’로 전 세계 244개국, 25개 언어로 서비스되며 K콘텐츠 사상 이례적인 글로벌 신드롬을 일으켰다.
더핑크퐁컴퍼니는 성공 요인으로 유튜브라는 글로벌 플랫폼을 통한 빠른 확산, 반복적인 멜로디와 따라 하기 쉬운 율동, 10만 건이 넘는 ‘#베이비샤크챌린지’ 같은 사용자 제작 영상, 그리고 가족 친화적 성격을 꼽았다.
국가별 시청 특징도 뚜렷하다. 미국은 전체 조회 수와 TV에 연결된 기기를 통한 시청 시간에서 모두 1위를 기록했다. 브라질은 ‘좋아요’ 수가 가장 많았고, 인도네시아는 모바일 시청 시간이 가장 길게 나타나 국가별로 다른 소비 패턴을 보였다.
거텀 아난드 유튜브 아태지역 부사장은 “아기상어의 10주년 여정은 콘텐츠가 유튜브를 통해 전 세계 사람들을 연결하고, 또 이를 통해 사업을 확장하는 기반이 될 수 있음을 증명한 사례”라고 평가했다.
