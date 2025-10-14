국립무용단 등 국공립 무용단 10곳 참여한 전통춤 축제
30~31일 국립극장 주최 ‘2025 대한민국 전통춤 축제’… 전국 무용수 320여명 참여
국립무용단을 비롯해 전국 10개 국공립무용단이 한자리에 모이는 축제가 열린다. 국립극장은 오는 31~31일 해오름극장에서 ‘2025 대한민국 전통춤 축제’(이하 전통춤 축제)를 개최한다.
‘전통춤의 원형과 확장’을 주제로 펼쳐지는 전통춤 축제는 각 지역에서 계승되어 온 춤의 정수를 모아 새롭게 조명하려는 국립극장의 첫 시도다. 전통춤 중심의 여타 축제가 명인 중심 소규모 무대가 주를 이루는 것과 달리 전국 각지 320여 명의 무용수가 참여하는 대규모 축제로 열린다. 궁중과 민속, 전통과 창작을 넘나드는 다채로운 전통춤의 스펙트럼을 한자리에서 관람할 수 있는 보기 드문 기회다. 또한, 대다수 작품이 라이브 연주 음악을 활용해 역동적인 매력을 더한다.
30일은 국립무용단의 ‘신태평무’, 경기도무용단의 ‘진쇠춤·강강술래’, 대전시립무용단은 ‘향-남도 소고춤’, 천안시립무용단의 ‘박종필류 덧배기춤’, 국립남도국악원 국악연주단의 ‘복개춤’, 인천시립무용단의 ‘사다라니’ ‘풍류가인’ 등 전통에 충실한 춤들을 만날 수 있다. 이어 31일은 인천시립무용단의 ‘태평성대’ ‘결’, 전북특별자치도립국악원 무용단의 ‘뜰볼비+풍장’, 익산시립무용단의 ‘태평천무’, 청주시립무용단의 ‘박병천류 진도북춤’, 제주특별자치도립무용단의 ‘제-나례’, 국립무용단의 ‘무고’ 등 오늘날의 언어로 새롭게 해석된 한국춤을 소개한다.
국립무용단 예술감독 겸 단장 김종덕은 “전통은 과거에 머무는 것이 아니라 지금 이 순간 새롭게 살아나는 것”이라며 “이번 축제에서 그 힘을 확인할 수 있을 것”이라고 기대를 밝혔다.
