국립무용단 등 국공립 무용단 10곳 참여한 전통춤 축제

30~31일 국립극장 주최 ‘2025 대한민국 전통춤 축제’… 전국 무용수 320여명 참여

명인 중심 소규모 무대가 주를 이루는 것과 달리 전국 각지 320여 명의 무용수가 참여하는 대규모 축제로 열린다. 궁중과 민속, 전통과 창작을 넘나드는 다채로운 전통춤의 스펙트럼을 한자리에서 관람할 수 있는 보기 드문 기회다. 또한, 대다수 작품이 라이브 연주 음악을 활용해 역동적인 매력을 더한다.