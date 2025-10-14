내년 낙동강수계 특별주민지원 공모사업에 경남도 8개 선정

내년 낙동강수계 특별주민지원 공모사업에 경남도 8개 사업이 선정됐다. 사진은 사천시 물빛여가공원 조성사업 현장. 경남도 제공

양산시 ‘대리버섯재배단지 태양광발전시설 설치사업’은 인구감소, 고령화 지역의 소등증대를 위한 사업으로, 폐건물을 지붕에 태양광페널을 설치해 한전에 전력을 판매하고 수익금을 창출한다.