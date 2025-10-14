수도권 기업 이전 ‘뚝’…전북 유치 실적 사실상 ‘제로’

지방투자촉진보조금 제도 20년, 신·증설만 반복

전북 6년간 단 1건 “실질적 분산 효과 없어”

전북 전주시 팔복동 산단 모습. 출처 국민일보.

제도 도입 20년이 지났지만 전북에서는 수도권 기업의 분산 효과를 찾아보기 어렵다. 이는 지방 이전을 목표로 한 정책이 지역 산업 균형이나 기업 입지 변화로 이어지지 못하고 있다는 방증이다.

