간호사 절반 “폭언·갑질 경험”…10명 중 7명 ‘신고해도 소용없어’
간호사 2명 중 1명은 병원에서 폭언이나 갑질, 직장 내 괴롬힘 등의 인권침해를 경험한 적이 있다는 설문 결과가 나왔다.
대한간호협회는 전국 의료기관 간호사 788명을 대상으로 실시한 ‘간호사 인권침해 실태조사’ 결과에서 최근 1년 내 인권침해를 경험했다는 응답이 50.8%에 달했다고 14일 밝혔다.
피해 유형은 폭언(81.0%·복수 응답), 직장 내 괴롭힘 및 갑질(69.3%) 등이었다.
가해자는 선임 간호사(53.3%), 의사(52.8%), 환자 및 보호자(43.0%) 순이었다.
피해의 79%는 환자나 보호자 등이 있는 공개적인 공간에서 발생해 간호사들이 직업적 존중을 받지 못하고 있다고 간협은 지적했다.
인권침해를 경험한 간호사 중 71.8%가 ‘무대응’을 선택했다. 그 이유로는 ‘신고해도 변화가 없을 것 같아서’(67.2%)가 가장 많았다.
공식 절차를 통한 신고는 15.0%에 불과했다. 신고를 해도 ‘기관 내 변화가 없었다’는 응답이 69.0%에 달했다.
협회는 현장에서 인권침해가 발생하는 근본적인 원인으로 만성적인 인력 부족을 꼽았다. 과도한 업무 부담과 교대근무 속에 간호사 간 위계와 갈등이 심해지고, 피로 누적이 폭언·괴롭힘으로 이어지는 악순환이 반복되고 있다는 것이다.
이에 더해 간호사 선후배 사이 수직적 관계와 권위적 문화 등도 부적절한 언행과 직장 내 괴롭힘이 반복되는 배경으로 지목됐다.
이번 설문에서 간호사들이 꼽은 최우선 개선 과제는 인력 충원 등 근무 환경 개선(69.3%), 법·제도 정비 및 처벌 강화(57.5%)였다.
협회는 “인력 확충 없이는 인권침해 문제의 근본적 해결이 어렵다”며 “인력 충원, 처벌 기준 강화, 조직문화 개선을 포함한 종합대책 마련이 시급하다”고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
