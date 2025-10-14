[속보] ‘승객 160명 살인미수’ 5호선 방화범 1심 징역 12년
서울 지하철 5호선 열차에 불을 질러 승객들을 살해하려 한 혐의를 받는 60대 남성이 1심에서 중형을 선고받았다.
서울남부지법 형사15부(부장판사 양환승)는 14일 살인미수와 현존전차방화치상, 철도안전법 위반 혐의로 구속기소된 원모(67) 씨에게 징역 12년을 선고하고 보호관찰 3년을 명령했다.
원씨는 지난 5월 31일 오전 8시42분쯤 5호선 여의나루역~마포역 터널 구간을 달리는 열차 안에서 휘발유를 바닥에 쏟아붓고 불을 질러 승객 160명을 살해하려다 미수에 그치고, 승객 6명을 다치게 한 혐의를 받는다.
이 화재로 원씨를 포함한 23명이 연기를 마셔 병원으로 이송되고, 129명이 응급 처치를 받았다. 또 열차 1량이 일부 소실되는 등 3억원 이상의 재산 피해가 발생했다.
원씨는 자신에게 불리하게 나온 이혼 소송 결과에 불만을 품고 스스로 목숨을 끊을 생각을 했으며, 사회적 관심의 대상이 될 수 있을 것으로 보고 대중교통인 지하철에서 범행하기로 결심한 것으로 조사됐다.
범행 전 휘발유를 미리 구입해 범행 기회를 물색하러 다니고 정기예탁금·보험 공제계약 해지와 펀드 환매 등으로 전 재산을 정리해 친족에게 송금하는 등 신변을 정리한 정황도 확인됐다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
