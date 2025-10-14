“제발 캄보디아 오지마, 한국인 몸값 제일 비싸” 한인선교사의 당부

캄보디아 범죄단지에 감금됐던 한국인 남성이 보냈던 구조요청 메시지. 박찬대 더불어민주당 의원실

피해자 대부분은 온라인 구직 광고를 통해 유인돼 캄보디아로 들어온다. 입국하자마자 여권을 압수당하고 폭행과 협박에 시달리며 보이스피싱이나 불법 도박 운영에 강제로 동원되는 것이다.

오 선교사는 “한국인 몸값이 제일 높다. 보이스피싱 수익을 잘 내기 때문”이라며 “그러니 한국인을 중국 보이스피싱 조직에 1만 달러(약 1430만원)가 넘는 값으로 팔아버리는 것”이라고 설명했다.

코로나19 전후로 캄보디아로 범죄조직이 늘었다”며 “보이스피싱, 주식 사기 리딩방, 로맨스 스캠 같은 온라인으로 할 수 있는 모든 범죄가 캄보디아나 제가 있는 남부 항구 도시 시아누크빌 안에서 이뤄지고 있다”고 설명했다.