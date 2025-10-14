자기 구하려 온 구급대원에 칼부림…만취 50대 현행범 체포
자신을 구조하러 온 119 구급대원에게 흉기를 휘두른 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 해당 남성은 술에 취해 호흡곤란 증세를 보이고 있었던 것으로 알려졌다.
14일 경찰에 따르면 경기 부천소사경찰서는 전날 특수공무집행방해치상 혐의로 A씨(56)를 붙잡아 조사하고 있다.
A씨는 전날 오후 9시14분쯤 부천시 소사구 옥길동 아파트에서 119구급대원인 30대 남성 B씨와 20대 여성 C씨에게 흉기를 휘둘러 상해를 입힌 혐의를 받고 있다.
앞서 A씨의 딸은 “아버지가 술을 마시고 호흡곤란 증세를 보인다”며 119에 신고했다.
술에 취한 A씨는 당시 발코니 창문 위에 발을 올리는 등 위험한 행동을 했고, 신고를 받고 출동한 구급대원이 제지하자 이 같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.
경찰은 소방 당국의 공동 대응 요청을 받고 출동해 A씨를 현행범으로 체포했다.
경찰 관계자는 “A씨에 대해 구체적인 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 검토할 계획”이라고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
