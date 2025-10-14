시사 전체기사

“숯 태운 흔적 나와” 김포 캠핑장서 30대 남성 숨진 채 발견

입력:2025-10-14 09:19
수정:2025-10-14 09:50
공유하기
글자 크기 조정
생성형 AI 로 만들어진 이미지 입니다.

경기도 김포의 한 캠핑장에서 30대 남성이 숨진 채 발견됐다. 이 남성이 머물던 텐트에서는 숯을 태운 흔적이 발견됐다.

14일 김포경찰서에 따르면 전날 오후 6시30분쯤 김포시 하성면 한 사설 캠핑장에 30대 A씨가 숨져 있다는 신고가 소방당국과 112에 접수됐다.

캠핑장 업주는 경찰에 “오전까지만 캠핑장을 이용하기로 한 A씨가 오후까지도 자리를 비우지 않아 가봤더니 숨져 있었다”는 취지로 설명한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨의 텐트 안에 난방 목적으로 숯을 태운 흔적을 발견했다. 이에 일산화탄소 중독 가능성이 큰 것으로 판단, 구체적 경위를 조사 중이다. 경찰 관계자는 “범죄 관련성은 확인되지 않았다”며 “국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰해 사망 원인을 확인할 계획”이라고 전했다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
자기 구하려 온 구급대원에 칼부림…만취 50대 현행범 체포
중랑천 물에 휩쓸려 실종된 중학생…이틀째 수색 계속
신성한 성전에서…바티칸 성베드로 대성전 ‘소변 테러’
“리플 10억, 하루만에 사라져”… 코인 선물 투자자 ‘청산 패닉’
2000년대생, 새 연금법 시행땐 돌려받는 비율 1위→ 꼴찌 ‘뚝’
“회사가 CCTV·GPS로 감시”… IT 동원 ‘갑질’에도 정부는 뒷짐
中샤오미 전기차 또 인명사고…“문 안 열려 구조 못해”
질의 강행한 추미애, 조희대 “삼권분립서 찾기 어려운 예시”
국민일보 신문구독