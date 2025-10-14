“숯 태운 흔적 나와” 김포 캠핑장서 30대 남성 숨진 채 발견
경기도 김포의 한 캠핑장에서 30대 남성이 숨진 채 발견됐다. 이 남성이 머물던 텐트에서는 숯을 태운 흔적이 발견됐다.
14일 김포경찰서에 따르면 전날 오후 6시30분쯤 김포시 하성면 한 사설 캠핑장에 30대 A씨가 숨져 있다는 신고가 소방당국과 112에 접수됐다.
캠핑장 업주는 경찰에 “오전까지만 캠핑장을 이용하기로 한 A씨가 오후까지도 자리를 비우지 않아 가봤더니 숨져 있었다”는 취지로 설명한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨의 텐트 안에 난방 목적으로 숯을 태운 흔적을 발견했다. 이에 일산화탄소 중독 가능성이 큰 것으로 판단, 구체적 경위를 조사 중이다. 경찰 관계자는 “범죄 관련성은 확인되지 않았다”며 “국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰해 사망 원인을 확인할 계획”이라고 전했다.
