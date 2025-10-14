전남 사랑애 서포터즈 60만명 돌파…할인 혜택 ‘도민증’ 발급

캠페인·설명회·할인가맹점 확대 등 전방위적 홍보 성과



올해 말까지 통합 플랫폼 구축으로 원스톱 서비스 제공

김영록 전남도지사가 함평 녹우원에서 전라남도 방문의 해를 맞아 방문한 충북호남향우회 회원들에게 전남사랑애(愛) 서포터즈 등 도정을 설명했다. 전남도 제공

전남도는 ‘전남 사랑애(愛) 서포터즈’ 가입자가 60만명을 넘어섰다고 밝혔다.



전남 사랑애 서포터즈는 지역 소멸 위기를 극복하고 농특산물 판매 촉진, 관광 활성화를 위해 2022년 9월부터 운영되고 있다. 가입자에게는 전남 도내 관광지, 숙박, 음식점, 전통시장 등 할인가맹점에서 할인 혜택을 받을 수 있는 ‘전남사랑도민증’이 발급된다.



전남도는 그동안 ▲향우회 대상 도정설명회와 정책비전투어 개최 ▲도-시군 서포터즈 모집 캠페인 ▲서포터즈 신규가입자와 추천인에 경품 지급하는 일촌맺기 이벤트 ▲진해 군항제, 여의도 벚꽃축제, 대구 치맥축제 등 전국 대표축제 참여 ▲민간플랫폼(먹깨비, 땡겨요, 우아한형제들 등)과의 협업을 비롯해 온라인 매체홍보 등 전방위적 홍보 활동에 구슬땀을 흘렸다.



또한 22개 시군의 지속적 협조와 도내 상인연합회, 숙박업협회 등 7개 협회와의 업무협약 등을 통해 할인가맹점 수도 연초 230여개에서 846개까지 늘리며 서포터즈 혜택도 확대해 나가고 있다.



전남도는 앞으로도 사랑애 서포터즈 모집, 홍보 등 양적 성장과 더불어 서비스와 혜택 확대 등 질적 성장을 통해 지역경제 활성화를 도모한다는 방침이다.



올해 말까지 ‘전남 사랑애 서포터즈 통합 플랫폼(앱)’을 구축해 ▲서포터즈 가입 ▲할인가맹점 정보 제공 ▲도내 축제·행사 안내 ▲도정 소식 제공 등 다양한 서비스를 원스톱으로 제공해 편의성을 증진할 계획이다.



고미경 전남도 자치행정국장은 14일 “앞으로도 도-시군 협력을 더욱 강화해 전남 사랑애 서포터즈가 지역발전과 상생의 마중물이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “더 많은 서포터즈들이 전남을 방문해 다양한 혜택을 받을 수 있도록 인센티브를 강화하고 전남 고향사랑 열풍을 이어가도록 온 힘을 쏟겠다”고 말했다.



전남 사랑애 서포터즈 홍보물. 전남도 제공

전남 사랑애 서포터즈 가입과 할인가맹점 정보는 공식누리집에서 확인할 수 있다.







