직장 동료에 흉기 휘두른 30대 캄보디아 남성 현행범 체포
직장 동료에게 흉기를 휘두른 캄보디아 국적의 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
경기도 여주경찰서는 14일 살인미수 혐의로 캄보디아 국적의 남성 A씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.
A씨는 전날 오후 10시50분쯤 여주시 가남읍에 있는 직장 숙소 내부에서 같은 국적의 30대 남성 B씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받고 있다. 당시 A씨는 술을 마시고 있던 B씨를 찾아가 범행했던 것으로 전해졌다.
A씨는 다른 동료의 신고를 받고 출동한 경찰에 검거됐다. B씨는 인근 병원에서 치료를 받았으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨의 범행 동기 등 자세한 경위를 조사 중이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
