해외여행 늘자 여행자 보험도 ‘훨훨’…신계약 37%↑
해외여행 수요가 늘어나자 올해 여행자보험 신계약도 늘고 있다. 올해 여행자보험 시장 규모(원수보험료 기준)는 1000억원에 근접할 것으로 전망된다.
14일 보험업계에 따르면 여행자보험 판매 보험사 9곳(메리츠·흥국·삼성·현대·KB·DB·AXA·농협·카카오페이)의 올해 1~8월 여행자보험 신계약 건수는 227만3081건으로, 지난해 같은 기간 165만7352건에서 37.2% 늘었다.
국내 신계약 건수는 5만6922건, 해외 신계약 건수는 221만6159건으로 각각 10.8%, 38.0% 늘었다. 원수보험료 역시 지난해 같은 기간 474억원에서 올해 517억원으로 약 9% 늘었다.
이런 추세가 계속되면 올해 전체 원수보험료는 약 927억원으로 확대될 것으로 보인다. 원수보험료 기준 여행자보험 시장 규모는 2022년에는 333억원, 2023년 720억원으로 해마다 증가 추세다.
계약은 모든 연령층에서 늘었으나, 젊은 층의 가입 증가세가 눈에 띈다. 20~29세 비중은 2021년 9.1%에 불과했지만, 올해 25.1%로 3배 가까이 상승했다.
이는 단기 보장 상품이 많아지고, 간편하게 가입할 수 있는 ‘미니보험’ 형태가 늘면서 가입 부담이 줄어든 탓에 젊은 층의 관심이 는 것으로 해석된다. 여행자보험 건당 원수보험료는 올해 들어 약 2만3000원으로, 지난해 같은 기간(2만9000원)보다 20.7% 낮아졌다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
