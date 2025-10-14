“개방하고 출산율 높여라”…韓 경제 향한 노벨상 수상자 조언

모키어 교수 “한국 기적적으로 부유한 나라 돼”

하윗 교수, “강력한 독점 규제 필요”

AI 열풍 관련 “환상적 기술, 일자리 파괴할 잠재력도”

올해 노벨경제학상을 받은 조엘 모키어(79) 노스웨스턴대 교수가 13일(현지시간) 기자회견을 하고 있다. 노스웨스턴대 유튜브 캡처

노벨경제학상 수상자인 피터 하윗 브라운대 명예교수가 13일(현지시간) 온라인 기자회견을 하고 있다. 브라운대 유튜브 채널 캡처

“기존 산업 리더들은 규제되지 않을 경우 종종 혁신을 억제하려는 경향이 있다”고 말했다. 이어 “한국은 경쟁 촉진과 학술 연구 지원에 주력해야 하며 변화를 거부하는 과거의 혁신가들을 지나치게 보호해서는 안 된다”고 말했다.

