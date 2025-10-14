도움의 손길 내민 구급대원들에게 흉기 휘두른 50대 체포
“아버지가 숨쉬기 힘들다”는 딸의 다급한 신고를 받고 출동한 119구급대원들에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
경기 부천소사경찰서는 14일 특수공무집행방해치상 혐의로 A(56)씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.
A씨는 전날인 13일 오후 9시14분쯤 자택인 부천시 소사구 옥길동의 한 아파트에서 119구급대원인 30대 남성 B씨와 20대 여성 C씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받고 있다.
당시 B씨 등은 A씨 딸의 “아버지가 술을 마시고 호흡곤란 증세를 보인다”는 신고를 받고 현장에 출동했다. 술에 취한 A씨는 발코니 창문에 발을 올리는 등 위험한 행동을 했고, 이를 제지하던 구급대원들에게 흉기를 휘두른 것으로 파악됐다.
경찰은 소방 당국의 공동 대응 요청을 받고 현장에 출동해 A씨를 현행범으로 체포했다. 피해 구급대원 2명은 손 부위를 다친 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 “A씨가 술이 깨는 대로 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 검토할 계획”이라고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
